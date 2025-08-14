Водителей, лишенных прав, хотят ограничить в использовании электросамокатов

Поводом для обращения стали участившиеся случаи аварий с участием электросамокатов. Например, в Балашихе водитель сбил девятилетнего ребёнка и уехал с места происшествия. Мальчик получил серьёзные травмы головы, рук, ног и зубов.

© runews24.ru

Сухарев считает, что для повышения культуры вождения и регулирования ситуации в этой сфере нужны дополнительные меры. В Москве операторы проката уже внедрили систему оценки вождения: они анализируют историю поездок, соблюдение правил парковки и наличие штрафов. Водителям с низким рейтингом могут ограничить доступ к поездкам или снизить скорость на оживлённых улицах.

«Парламентская газета» пишет, что депутат предлагает распространить эту практику на всю Россию. Кроме того, он считает, что перед арендой электросамоката клиенты должны проходить онлайн-тестирование на знание ПДД. Также предлагается запретить управлять самокатами людям, лишённым водительских прав.

Современные технологии позволяют контролировать водителей и анализировать их поездки. По мнению Сухарева, это поможет снизить аварийность на дорогах. В России работают три крупных оператора проката электросамокатов, и пользователь, отключённый в одной компании, может взять самокат в другой. Однако только в Москве введена обязательная регистрация через городской портал, аналогичный федеральным «Госуслугам».

Член Общественной палаты РФ Александр Холодов поддержал идею Сухарева и отметил, что систему оценки нужно внедрить по всей стране.

«Следует не только наказывать пользователей ограничением скорости, но и поощрять их. Хорошо и спокойно ездишь, правильно паркуешься — получай скидку. Это будет мотивировать лучше, чем ограничения», — сказал он.

Руководитель Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман подтвердила, что технологии для оценки водителей у операторов есть. Низкий рейтинг получили лишь единицы. Контроль, высокие штрафы и блокировки привели к снижению числа ДТП с участием электросамокатов на 20%. В первом полугодии 2025 года произошло 1513 аварий, а количество пострадавших сократилось на 20% — до 1572 человек.

Большинство аварий случилось с прокатными самокатами, около 45% — со частными. Рейтинговать их невозможно, так как обязательная регистрация электросамокатов не введена. Холодов считает, что сейчас нужно сосредоточиться на этом вопросе. Рынок частных СИМ шире: например, моноколёса нельзя взять в аренду, но люди свободно покупают их.