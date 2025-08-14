Раритетную Toyota Supra продают в Новосибирске за 4,2 млн рублей

Легендарная Toyota Supra 1994 года в модификации JZA80 Top Secret GT-300 появилась на новосибирском авторынке. За 4,2 миллиона рублей покупателю достанется культовая модель с 3-литровым турбодвигателем (280 л.с.), механической коробкой передач и задним приводом при пробеге 185 тысяч километров.

В комплекте продавец предлагает оригинальные кузовные панели. Эта Supra поколения A80, выпускавшаяся до 2002 года, прославилась благодаря франшизе «Форсаж» и видеоиграм серии Need for Speed. В России такие экземпляры — большая редкость: их ценят коллекционеры за уникальное сочетание музейной ценности с реальной эксплуатационной пригодностью.

Однако владение японской легендой требует серьёзных вложений: дорогие запчасти, сложное обслуживание и специальное топливо. Как признаётся продавец, автомобиль уйдёт к новому владельцу только после того, как он найдёт себе замену из числа других коллекционных моделей. Для истинных ценителей японского автопрома это шанс приобрести не просто машину, а кусочек автомобильной истории.

