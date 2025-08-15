В Москве стартовал XIII Международный евразийский форум такси

Каким должен быть автомобиль такси, как усовершенствовать законодательство и налогообложение, отрегулировать работу самозанятых и ИП, решить вопросы дефицита кадров, безопасности, страхования, роста цен на услуги - все это и многие другие актуальные проблемы таксомоторной отрасли обсуждают участники XIII Международного евразийского форума такси (МЕФТ), стартовавшего в Москве.

Мероприятие собрало 1,5 тысячи руководителей бизнеса, представителей органов власти и ведущих отраслевых экспертов со всего Евразийского пространства. Участие в дискуссиях примут в том числе представители крупнейших агрегаторов - Яндекс, "Ситимобил", "Максим", "Везет", "Таксовичкоф", Drivee.

Слоганом форума организаторы провозгласили "Мы все работаем для пассажиров!", а главной темой - как не выживать, а выстраивать прибыльный бизнес.

"Такси - остросоциальная тема. Сейчас очень много инициатив - от органов власти, участников отрасли. Чтобы решения были максимально продуманными и сбалансированными, необходимо собрать все стороны для обсуждения", - объяснил задачи мероприятия директор МЕФТ Александр Басалаев.

В ходе открывавшего форум пленарного заседания ведущие спикеры поделились своим видением того, каким будет такси в российской столице через 15 лет. Так, замруководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Владимир Макаров считает, что такси "будет электрическим, отечественным, максимально безопасным, а водительский состав - более профессиональным".

Другие участники заседания поддержали прогноз представителя столичной мэрии, добавив, что такси, кроме того, будет "легальным, экологичным, технологичным, цифровым и соответствующим тем стандартам высокого качества, которые предъявляют потребители".

Самое футуристичное представление о такси будущего оказалось у первого зампредседателя комитета Госдумы по контролю Дмитрия Гусева.

"Мое глубокое убеждение в том, что такси будет беспилотным, электрическим или водородным, то есть не на двигателе внутреннего сгорания… А вот через 30 лет такси в Москве не будет совсем, потому что будут изобретены и внедрены способы индивидуального перемещения людей без всякого транспорта. То есть сидишь у себя дома, нажал кнопку на телефоне и оказался в том месте столицы, где тебе нужно", - поделился Гусев.

Москва, уверен депутат, будет одним из первых городов в мире, который внедрит у себя такие средства передвижения.

Пока же участники форума вернулись к насущным проблемам, которые таксомоторная отрасль испытывает в настоящее время. Так, коллега Гусева, зампредседателя комитета Госдумы по защите конкуренции Сергей Лисовский заявил, что его цель на мероприятии - донести в очередной раз до чиновников и участников отрасли то, что в России существуют две формы такси: такси крупных городов-миллионников и такси регионов.

Депутат привел в пример Курганскую область, которую он ранее представлял в Совете Федерации. По его словам, там нет как таковых таксопарков, а услуги такси представляют отдельные самозанятые водители.

"Это реальный общественный транспорт, потому что в большинстве районов нет маршрутов так, как это было принято в Советском Союзе. Соответственно, такси выполняют эту роль. И это всех устраивает, потому что это доступно по цене, достаточно быстро и дает возможность местным жителям иметь дополнительный заработок. И это не только в нашем регионе. Такая ситуация более чем в половине регионов нашей страны", - заявил Лисовский.

Депутат считает, что необходимо поддерживать именно самозанятых в сфере такси, тогда как общественный транспорт в России с учетом ее огромных территорий никогда не окупится. Поэтому, заявил Лисовский, субсидировать его бесполезно и не нужно при том количестве машин, какое существует в стране.

Еще один депутат, член комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Олег Гарин также указал на проблемы такси в регионах.

"Если мы говорим о небольших провинциальных городах, то там часто именно такси является тем средством передвижения, которое позволяет нашим жителям добраться из точки А в точку Б. Вопросов много, но мы должны сделать все так, чтобы 580-й закон, который на сегодня действует, четко работал и для наших пассажиров, и для водителей", - подчеркнул Гарин.

В Федеральной налоговой службе (ФНС) озабочены в первую очередь легализацией участников рынка такси. Начальник межрегиональной инспекции ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам №7 Алексей Котяев отметил, что среди водителей такси набирает все большую популярность налоговый режим для самозанятых, введенный в России в 2019 году. Служба, со своей стороны, стимулирует участников рынка активнее переходить на него и таким образом легализовываться.

"Мы проводим проверки в таксопарках, в которых, по нашим данным, заказы получают водители, не имеющие статуса сотрудника компании и не оформленные как ИП или самозанятые. Соответственно, в те парки, которые легализовали своих водителей, мы не приходим. Поэтому другие игроки рынка, видя это, легализуют своих водителей", - пояснил Котяев.

По словам замруководителя Роскачества Ольги Шанаевой, ежегодные исследования показывают рост оценок качества услуг такси со стороны россиян. По многим показателям больше половины опрошенных отмечают хороший уровень сервиса, утверждает она.

"Вместе с тем есть направления, критерии, по которым отрасль необходимо существенно дорабатывать. Пользователи традиционно отмечают необходимость обеспечения безопасности, повышения уровня комфорта, чистоты в салоне. Кроме того, они все больше обращают внимание на доступность такси для людей с ограниченными возможностями. Речь идет как о цифровых инструментах в предзаказе, так и о сервисах внутри автомобиля", - отметила Шанаева.

В ходе форума участники обсудят вопросы развития сервисов доставки и городской мобильности, а также развития автопроката. Кроме того, у них будет возможность задать интересующие вопросы регуляторам в субъектах.

В заключительный день мероприятия, 15 августа, пройдет рабочая встреча участников рынка такси с представителями с ФНС России, где будут обсуждаться актуальные вопросы налогообложения в отрасли.

По итогам форума инициативы его участников будут проанализированы и зафиксированы в резолюции, которую направят в органы власти для совершенствования законодательства в сфере такси.