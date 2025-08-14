Dongfeng Aeolus L8 предложен с привлекательными ценами

Концерн Dongfeng открыл прием заказов на флагманский паркетник суббренда Aeolus. Модель представляет собой подзаряжаемый гибрид, у нее два варианта батареи на выбор.

Дизайн гибридного паркетника Dongfeng Aeolus L8 полностью раскрыли в начале августа. А на днях в Китае озвучили все характеристики новинки, опубликовали прайс-лист и начали принимать заявки. Напомним, на родине Aeolus – это суббренд концерна Dongfeng. Новому же SUV в линейке марки отведена позиция флагмана.

В Dongfeng об этом не говорят, но, судя по всему, Aeolus L8 сделан на базе кроссовера Huge (в Китае это Haoji), который только что стартовал в России: у машин практически идентичный силуэт. К слову, компания не впервые «жонглирует» собственными моделями. Например, присутствующее на домашнем рынке семейство Aeolus L7 – это гибридная и электрическая модификации паркетника Mage (он тоже недавно добрался до РФ; в КНР модель зовется Haohan).

Впрочем, у гибридного Aeolus L8 все же свой дизайн. Кроссовер получил гладкую панель вместо внушительной радиаторной решетки, еще ему достались иные бамперы, полускрытые ручки дверей, пиксельные ходовые огни (новые же фары расположены ниже) и другие задние фонари (также с пиксельным узором).

Длина Dongfeng Aeolus L8 равна 4762 мм, ширина – 1910 мм, высота – 1677 мм. Для сравнения, размеры нашего Dongfeng Huge: 4720/1910/1702 мм. Колесная база у машин одинаковая – 2825 мм. Объем багажника L8 – 380 литров.

Пятиместный интерьер у гибрида тоже оригинальный. Тут другие передняя панель, руль, центральный тоннель и карты дверей. Внутри Aeolus L8 также установлены раздельные экраны приборки (8,88 дюйма) и мультимедийной системы (15,6 дюйма), тогда как у Dongfeng Huge дисплеи объединены. Отдельного блока управления «климатом» у L8 нет – все настройки вшиты в планшет.

Кроссовер бывает исключительно с передним приводом. Силовая установка включает бензиновый турбодвигатель 1.5 (154 л.с.) и 136-сильный электромотор, совокупная отдача системы – 360 л.с. и 615 Нм. Dongfeng Aeolus L8 предложен с батареей емкостью 18,1 или 30,3 кВт*ч. С базовым аккумулятором только на электротяге паркетник проедет 112 км по китайскому циклу CLTC, с топовым – 185 км. Суммарная дальнобойность – 1339 и 1412 км соответственно.

Dongfeng Aeolus L8 с каждым вариантом батареи представлен в двух комплектациях, то есть всего у модели четыре исполнения. В списке оборудования «простых» версий значатся: светодиодная оптика, 19-дюймовые колеса, электропривод багажной двери, люк в крыше, упомянутые выше экраны, климат-контроль, штатный видеорегистратор, беспроводная зарядка для смартфона, встроенный в центральный тоннель выдвижной бокс с функциями подогрева и охлаждения, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и удержания в полосе движения. Более дорогие варианты – это два люка в крыше, собственный планшет мультимедиа для задних пассажиров (15,6 дюйма, крепится к потолку), подогрев и вентиляция передних сидений, система мониторинга «слепых» зон.

За гибрид Aeolus L8 с младшей батареей сейчас просят 129 900 – 141 900 юаней, что эквивалентно примерно 1,4 млн – 1,57 млн рублей по текущему курсу. Кроссовер с топовым аккумулятором обойдется в 139 900 – 149 900 юаней (1,55 млн – 1,66 млн рублей).

Между тем в следующем году кроссовер L8 планируют привезти и в Россию – модель была засвечена в общей презентации вместе с другими будущими премьерами концерна Dongfeng для нашего рынка.