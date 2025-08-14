Первые кроссоверы Tenet прошли регистрацию в РФ

В июле 2025 года на учёт в ГИБДД встали три кроссовера Tenet T8, пишут "Китайские автомобили" со ссылкой на данные "Автостат Инфо". Примечательно, что старт продаж ещё не был объявлен.

В базе модель отображается, как Chery Tenet T8, что неудивительно: основной для "восьмёрки" стал Chery Tiggo 8 Plus.

Другой примечательный факт заключается в том, что в продажу первым поступит не Tenet T8, а компактный кроссовер Tenet T7, о котором "РГ рассказывала ранее.

И именно Tenet T7 стал первой моделью, производство которой освоили на бывшем заводе Volkswagen в Калужской области.