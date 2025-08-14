Названы самые продаваемые автобусы с пробегом в 2025 году

В течение первых шести месяцев 2025 года в России было зарегистрировано 9528 продаж подержанных автобусов, что на 17% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Более половины из купленных автобусов, а именно 4879 единиц (51%), составляют автомобили марки PAZ.

В тройке ведущих брендов также представлены российские производители NEFAZ с 1014 проданными автобусами и LIAZ, который реализовал 591 автобус. В пятерке лучших оказались также корейская марка Hyundai и белорусский MAZ с 377 и 312 проданными единицами соответственно.

Все пять позиций в рейтинге самых популярных моделей подержанных автобусов занимают автобусы российских производителей.

Лидером по продаже стал PAZ 3204, который разошелся тиражом в 2056 экземпляров, за ним следует PAZ 3205 с 2019 единицами. Далее располагаются NEFAZ 5299 (1014 шт.), PAZ 4234 (601 шт.) и LIAZ 5292 (356 шт.).

