Российский рынок электромобилей наконец пошел в рост

Неожиданно хорошие новости для российского рынка электромобилей: продажи пошли вверх впервые более чем за год. По данным аналитиков, в июле 2025 года россияне купили 1 257 новых электрокаров, что на 15% больше, чем в июле прошлого года, когда было реализовано 1 094 единицы.

Сегмент показал рост впервые за последние 13 месяцев. Стоит напомнить, что последний раз он был зафиксирован в июне 2024 года, когда продажи увеличились на 2%.

Лидером по-прежнему остаётся китайский Zeekr с результатом в 313 электрокаров. За ним следуют отечественные «Москвич» (249 единиц) и Evolute (224). В «пятёрку» лучших также вошли китайские Avatr (87) и BYD (67). Продажи остальных марок в минувшем июле не превысили 50 единиц.

Общая картина за семь месяцев текущего года, однако, не такая радужная. За это время в России реализовано всего 5 655 новых электромобилей, что в 2 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Доля электрокаров на рынке тоже сократилась — с 1,3% (январь-июль 2024) до 0,9% (январь-июль 2025).