Неочевидные советы для автолюбителей от профессионалов сети АЗС «Газпромнефть»

Заправка машины сегодня проходит за пару минут: подъехал, пистолет в бак, оплатил и помчал дальше. Но за простотой процесса на АЗС стоят тысячи специалистов и постоянный контроль качества топлива. Мы поговорили с четырьмя сотрудниками компании — финалистами конкурса профессионального мастерства среди работников сети АЗС «Газпромнефть», нефтебаз и топливных лабораторий и задали вопросы, ответы на которые будут полезны каждому автомобилисту.

Ольга Косова, главный специалист испытательной лаборатории

«На всех ли АЗС продают одинаковый бензин?»

Все топливо на российском рынке должно соответствовать Техническому регламенту Таможенного союза. Он устанавливает стандарт физических и химических харакетристик для бензина и дизеля. Сеть АЗС «Газпромнефть» обеспечивает соответствие топлива этим стандартам на каждом этапе — от производства до заправки автомобиля. Контроль качества проводится на нефтеперерабатывающих заводах, при поступлении на нефтебазы и перед отгрузкой на АЗС в бензовозах.

Еще один момент — обратите внимание на топливо с улучшенными характеристиками, содержащее комплекс присадок. В топливе G-Drive, например, мы используем компоненты, которые повышают смазывающие свойства и защищают двигатель от отложений. Они не меняют октановое число, но влияют на ресурс и поведение двигателя.

Светлана Мосунова, оператор АЗС

«Что делать, если водитель забыл шланг в бензобаке и отъехал от колонки?»

Бывает, что клиент забывает достать заправочный пистолет из бака — такое может случиться с кем угодно. Главное — не паниковать и не уезжать сразу. Просто подойдите к сотруднику АЗС и скажите, что произошло. Мы поможем все правильно оформить и объясним, что делать дальше.

Если шланг просто отсоединился от колонки, то в большинстве случаев автовладельцу не нужно будет оплачивать ремонт, все покроет страховка.

Кстати, благодаря переходу на систему постоплаты, такие случаи стали редкостью — сначала вы заправляетесь, потом оплачиваете. Так что лишние шланги в багажнике теперь — скорее исключение, чем правило.

Евгений Виноградов, водитель бензовоза

«Как устроен бензовоз — не смешивается ли в нем топливо?»

Цистерна разделена на несколько отсеков и поэтому бензовоз может одновременно перевозить несколько типов топлива. Внутри цистерны сделаны гасители волн — это специальные пластины, которые сбивают инерцию топлива при движении.

Сам бензовоз — не просто грузовик, а техника с системой электронной стабилизации, ограничителями, усиленной подвеской и точной балансировкой.

Наши бензовозы оборудованы видеорегистраторами, GPS/ГЛОНАСС-трекерами и датчиками. Они фиксируют до 2 миллионов показаний в сутки – о герметичности цистерны, массе, температуре и плотности топлива в ней, статусе выполнения рейса и работе оборудования. Все эти данные в онлайн режиме передаются в цифровой аналитический центр. Если в пути с машиной или грузом что-то произойдет, он сразу подаст сигнал.

Андрей Игнатов, ведущий специалист отдела мобильного контроля

«Как проверяют работу топливных колонок на АЗС?»

На каждой АЗС сети «Газпромнефть» проводятся плановые и внеплановые проверки топливораздаточных кранов и колонок. Чтобы убедиться, что оборудование работает точно, топливо набирают в образцовый мерник — специальную емкость для контрольного пролива. Сам мерник ежегодно поверяется и пломбируется Государственным центром стандартизации и метрологии. Клиенты АЗС могут лично убедиться в правильности работы колонки — по запросу оператор на ваших глазах проведет контрольный пролив.

