Футуристичный родстер "Железного Человека" продадут на аукционе

Хотя чаще всего фильмы из киновселенной Marvel ассоциируются с Audi, в первых картинах, включая «Тора», нередко появлялись автомобили Acura.

© Carakoom

Наиболее заметным моментом стало участие марки в фильме «Мстители». Это было громкое событие, и Acura постаралась выделиться, создав единственный в своём роде родстер NSX специально для киноленты.

Вдохновением для его дизайна послужил концепт второго поколения NSX. Проект разработали в студии Acura Design Studio в Лос-Анджелесе, а воплотили в жизнь специалисты Trans FX из Окснарда, Калифорния.

За основу взяли экземпляр 1991 года со внушительным пробегом 252 000 миль (405 555 км).

Автомобиль получил полностью изготовленный вручную кузов из смолы и стеклопластика, заниженную подвеску, особые сиденья и стильные 18-дюймовые колёса.

Машина произвела впечатление, но на продажи NSX это заметно не повлияло.

Теперь, спустя годы, Acura объявила, что в следующем году выставит киношный родстер на аукцион. Вырученные средства направят на благотворительность (какую именно — пока не раскрывается).

Перед этим машину покажут 15 августа на мероприятии The Quail, A Motorsports Gathering, где компания начнёт собирать заявки от тех, кто захочет побороться за право купить этот уникальный автомобиль.

Приурочив событие к 35-летию NSX, Acura в рамках Monterey Car Week также представит также 1995 NSX-R, редкий NSX Zanardi Edition 1999 года и прототип RSX, который предвосхищает будущий электрический кроссовер марки.