Chery Tiggo 7 CSH превзошел заявленный запас хода

В ходе реальных испытаний автомобиль не просто подтвердил, а значительно перекрыл заявленный запас хода. Вместо обещанных 1 200 километров он проехал 1 290 километров на полном баке бензина и заряженной батарее.

© Motor.ru

Представитель Chery в ЮАР Верен Петерсен подчеркнул, что такой результат —наглядная демонстрация эффективности гибридной технологии, способной изменить взгляд на семейные машины. В экономичном режиме кроссовер показал средний расход — всего 5 литров бензина на 100 километров пути. Но детали тестового заезда компания держит в секрете.

Гибридная версия появилась у южноафриканских дилеров в конце июня 2025 года. Две комплектации – Plus и Ultra – оценили в 619 900 и 679 900 южноафриканских рэндов соответственно (около 2,8 и 3,1 миллиона рублей).

Габариты кроссовера: длина — 4 535 миллиметров, ширина — 1 864 миллиметра, высота — 1 702 миллиметра, колёсная база — 2 653 миллиметра.

© Citizen

Chery Tiggo 7 CSH оснащён гибридной системой Chery Super Hybrid. Она объединяет полуторалитровый бензиновый турбомотор (156 лошадиных сил и 220 Ньютон-метров крутящего момента) с электромотором в коробке передач DHT. Вместе они выдают мощные 360 лошадиных сил и 530 Ньютон-метров. Несмотря на передний привод, разгон до 100 километров в час занимает всего 5,4 секунды.

Батарея ёмкостью 18,3 киловатт-часа позволяет проехать до 93 километров только на электротяге (по циклу NEDC). Зарядить ее от 30% до 80% на быстрой станции можно за 20 минут. Полная зарядка от спецтерминала займет 45-60 минут, а от обычной розетки — от 4 до 8 часов. Под капотом — 60-литровый бак под бензин АИ-92.

Российский близнец, Tenet Т7, уже собирают в Калуге. Но российская версия (это локализованный китайский Tiggo 7L) доступна только с 1,6-литровым бензиновым турбомотором (150 лошадиных сил) и семиступенчатой роботизированной коробкой DCT7.