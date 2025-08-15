В НАС предлагают использовать в такси машины из списка для чиновников

Национальный автомобильный союз выступил с инициативой разрешить таксопаркам использовать те же модели машин, которые одобрены Министерством промышленности и торговли РФ для чиновников.

© Quto.ru

Идея изложена в письме вице-президента организации Антона Шапарина на имя первого вице-премьера Дениса Мантурова. Суть проста: взять за основу для такси уже существующий список Минпромторга, в котором 15 брендов и более 50 моделей, включая и китайские, с разной степенью локализации.

_«Просим вас рассмотреть возможность применения письма Минпромторга России от 4 апреля 2025 года для определения перечня моделей, которые можно будет использовать в такси. Фактически в данном письме приведены все самые популярные в данном сегменте автомобили исключительно российского производства», _— указывает Шапарин.

В НАС уверены, использование списка Минпромторга для такси может стать идеальной реализацией нового закона о локализации такси: защитит рынок от импорта, гарантирует сбыт отечественным заводам и даст им стимул к дальнейшей локализации.

Без такого решения автопроизводители могут свернуть программы развития в России, что негативно отразится на бюджете. «По оценке НИУ ВШЭ, федеральный государственный бюджет может недополучить за три года 350 миллиардов рублей», — пишет Шапарин.

Ранее президент РФ подписал закон о локализации такси. С 1 марта 2026 года машина для такси должна либо соответствовать уровню локализации госзакупок, либо собираться по инвестконтракту, заключённому до 1 марта 2025 года. С 1 января 2033 года единственным пропуском в реестр такси станут баллы локализации. Правда, для Калининградской области и Сибири предусмотрена отсрочка до 1 марта 2028 года, а для Дальнего Востока — до 1 марта 2030 года.