Фургон Volkswagen Transporter обзавелся несколькими новыми версиями

Немецкий производитель подготовил вэн с двойной кабиной и открытой грузовой платформой, панельный фургон Plus, а также его версию с L-образной перегородкой.

Volkswagen в течение длительного времени постепенно рассекречивал различные версии коммерческого автомобиля Transporter седьмого поколения. Как Kolesa.ru сообщал ранее, немецкий производитель разработал эту модель в рамках сотрудничества с американской компанией Ford: этот альянс был создан ещё в 2020-м. Ближайшим родственником фургона является вэн, получивший название Ford Transit Custom.

Теперь немецкая марка представила несколько новых версий актуального фургона Volkswagen Transporter. Одной из них является вэн с двойной кабиной и открытой грузовой платформой. В компании отметили, что этот вариант традиционно заинтересует клиентов в строительной отрасли, лесном хозяйстве и садоводстве.

Переднеприводные версии оснащаются турбодизелями мощностью либо 110, либо 150 л.с. Кроме того, появился вариант с полноприводной системой 4Motion, который предлагается только со 150-сильным двигателем TDI, работающим в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Кроме того, модификация с двойной кабиной и открытой грузовой платформой доступна в трёх полностью электрических версиях мощностью 136, 218 и 286 л.с. Тяговая батарея одна, её ёмкость равна 64 кВт*ч.

У варианта с двухрядной кабиной может быть только пятиместный салон и удлинённая колёсная база. Длина грузовой платформы составляет 2169 мм, ширина – 1945 мм, а площадь равна 4,2 кв.м. Высота грузового порога варьируется от 956 до 980 мм, максимальная грузоподъёмность составляет 1073 кг, а буксировать такой фургон может до 2500 кг.

Ещё одной новой модификацией Volkswagen Transporter седьмого поколения стал панельный фургон Plus. Его особенностью является обязательный второй ряд сидений, рассчитанный на троих седоков. При этом первый ряд может быть рассчитан либо на двоих, либо на троих седоков (включая водителя). Между пассажирской частью и грузовым отделением у такого вэна установлена пластиковая перегородка с окном, имеется раздвижная дверь со стороны пассажира, а со стороны водителя она является опциональной.

У третьей модификации фургона установлена L-образная металлическая перегородка, отделяющая салон с сидениями от грузового отсека. В итоге отделение для перевозки вещей удалось продлить на место одного сидения второго ряда. Такой вариант позволяет перевозить особенно длинные предметы со стороны водителя. В стандартное оснащение этой версии входят две раздвижные двери.

Панельные фургоны предлагаются с 17-дюймовыми легкосплавными колёсными дисками, а также с крышей, которая окрашена в чёрный цвет. Эти модели доступны не только с турбодизелями и электромоторами, но и в варианте подключаемого гибрида. Совокупная отдача его силовой установки равна 232 л.с., в пару предлагается вариатор.

На домашнем рынке, в Германии, стартовый ценник Volkswagen Transporter с двухрядной кабиной и грузовой платформой составляет 41 158 евро (эквивалентно примерно 3,83 млн рублей по текущему курсу), стоимость панельного фургона Transporter Plus начинается с отметки 38 525 евро (около 3,58 млн рублей), а за исполнение с L-образной перегородкой просят не менее 39 990 евро (около 3,72 млн рублей).