Стартап Tensor Inc. представил свою дебютную модель Robocar

Стартап Tensor Inc. представил в рамках автомобильной недели в Монтерее (США, штат Калифорния) свою дебютную модель — большой электрический лифтбек Robocar, оснащённый передовой системой автономного вождения собственной разработки. Автопилот Tensor соответствует четвёртому уровню по классификации SAE, то есть может ездить без участия человека по маршрутам любой сложности, педали и руль сделаны убираемыми. Tensor Robocar будет доступен всем желающим в США, отдельных странах Европы и ОАЕ, а его производство будет налажено во Вьетнаме на заводе компании VinFast. Продажи и поставки начнутся уже в 2026 году.

© Колеса.ру

Стартап Tensor сам находится в Калифорнии, но южнее Монтерея, а именно в городе Сан-Хосе. Корни компании уходят в 2016 год, раньше она назывался AutoX. Ребрендинг связан с тем, что компания изменила позиционирование: если раньше она хотела делать роботакси и работать в сфере услуг, то теперь собирается предлагать свои беспилотники всем желающим. Кончено, никакого четвёртого уровня по по классификации SAE в 2026 году не будет — максимум третий, так как для коммерческого запуска автопилота четвёртого уровня на дорогах общего пользования ни в одной стране мира нет необходимой нормативно-правовой базы. И не появится в обозримом будущем. Но это, разумеется, не мешает компании Tensor обещать клиентам такой автопилот в перспективе и продавать свои машины.

Tensor Robocar крупнее, чем кажется на ренденрах: его габаритная длина составляет 5524 мм, ширина — 2029 мм, высота — 1989 мм (с учётом установленного на крышу оборудования), колёсная база — 3150 мм, коэффициент аэродинамического сопротивления cx = 0,253. В акулообразный передок встроены подвижные жалюзи, позволяющие на высоких скоростях увеличить запас хода на одной зарядке. В овальные фары и фонари встроены матричные дисплеи для выведения различных сообщений. Задние двери открываются в противоположную передним сторону.

Полноуправляемое шасси разработано при участии компаний Autoliv, ZF и Veoneer, руль не имеет механической связи с колёсами, тормозной привод тоже реализован «по проводам». В стандартное оснащение входит регулируемая пневмоподвеска: передняя — на двойных поперечных рычагах, задняя — независимая многорычажная. Плоские аэродинамичные колёса обуты в шины типа Run Flat (не боятся проколов). Ёмкость 845-вольтовой батареи — 112 кВт·ч. Информации об электромоторах пока нет.

Благодаря большой длине в пятиместный салон Tensor Robocar влезает доска для сёрфинга либо куча багажа. Для мелких предметов предусмотрены 29 различных ниш и карманов. Сиденья обиты веганской кожей и замшей, в них встроены системы обогрева, вентиляции и массажа. На предельно лаконичной передней панели закреплены два мультифункциональных экрана — тот, что ближе к водителю, может смещаться влево и накрывать собой рулевой штурвал, когда включён режим полного автопилота, педали при этом утапливаются в пол в специальные ниши. Панорамная стеклянная крыши может менять степень прозрачности.

Теперь, собственно, про автопилот: всё необходимое для его работы оборудование было встроено в кузов на стадии проектирования автомобиля и во многом определило его дизайн. Общий вес этого оборудования составляет порядка 230 кг! В эту кучу «железа» входят 37 видеокамер, 5 лидаров, 11 радаров, 10 ультразвуковых датчиков, 22 микрофона, 3 акселерометра, 16 датчиков столкновения, 8 датчиков уровня воды, 4 датчика давления в шинах, датчик дыма и трёхканальный модуль связи 5G. Управляют всем этим хозяйством суперкомпьютер Nvidia и искусственный интеллект собственной разработки. Все системы защищены от грязи, влаги и «дурака», а также оснащены там, где это необходимо, обогревом и вентиляцией.

Tensor подчёркивает, что её ИИ может работать без интернета, но интернет нужен для регулярных обновлений ПО. Изолированная среда позволит обеспечить клиентам Tensor высокий уровень приватности во время поездок: для находящихся в салоне камер предусмотрены крышки, для микрофонов — кнопки отключения. С учётом того, что в салоне Robocar можно организовать полноценное спальное место на двоих, эта опция кажется совсем не лишней.

Цена Tensor Robocar пока не объявлена, но ясно, что этот напичканный передовой электроникой лифтбек не будет дешёвым. Ждём новых подробностей и сообщения о начале производства этого чуда техники на заводе VinFast. От самой компании VinFast, кстати, что-то давно не было новостей, но мы, конечно, рады, то она жива и будет делать столь любопытный продукт.