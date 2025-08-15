В Китае представили новый Haval Raptor V7 Plus

Новая модель Haval Raptor V7 Plus от компании Great Wall Motor характеризуется удлиненной колесной базой и запасом хода на электротяге до 150 км.

Документы, поданные в Министерство промышленности и информационных технологий Китая (MIIT), показали, что автомобиль укомплектован силовой установкой Hi4, включающей 1,5-литровый турбомотор мощностью 115 кВт и электродвигателем на 150 кВт, что в сумме дает мощность 330 кВт.

Доступные варианты аккумуляторов – 18,74 кВт·ч, 27,54 кВт·ч и 35,43 кВт·ч – обеспечивают электрические запасы хода в 80, 112 и 150 км соответственно по стандартам MIIT.

Дизайн Raptor V7 Plus сохраняет элементы, присущие Raptor PHEV 2026 года: фирменная радиаторная решетка с шестью черными акцентами, квадратные фары, традиционные дверные ручки и вертикальные задние фонари.

Габариты автомобиля составляют 4792 мм в длину (4912 мм с запасным колесом), 1950 мм в ширину и 1886 мм в высоту (1905 мм с запасным колесом), при колесной базе в 2850 мм. В качестве дополнения предлагается внешнее запасное колесо или ящик для хранения.