Названа дата начала продаж дизельного пикапа JAC T9 TDi в России

В основе модели — платформа, воплощающая 60-летний опыт проектирования и производства шасси. Ключевым элементом стала уникальная каркасная рама лестничного типа из высококачественной стали, состоящая из двух мощных продольных лонжеронов и девяти поперечин.

© Quto.ru

Покорять бездорожье машине помогает классическая система полного привода Part-Time. Причём водитель будет сам определять, включить ему задний привод для экономии в городе, полный для сложных условий или активировать пониженную передачу для настоящего экстрима. Крутящий момент всегда распределяется строго поровну — 50:50 между осями, как у старых добрых внедорожников.

От бензиновой версии дизельную легко отличить по радиаторной решетке и логотипу JAC — они глубокого чёрного цвета вместо хрома и красного. Светит пикап ярко: вся оптика — светодиодная. Тут и трёхрежимные фары с ходовыми огнями, и противотуманки, и динамические поворотники, и даже умный поворотный свет «Corner Light».

Впечатляют габариты: длина — 5 330 миллиметров, ширина — 1 965, высота — 1 880 миллиметров, колёсная база — одна из самых длинных в классе — 3 110 миллиметров.

© Пресс-служба JAC Motors

Внутри — мягкие материалы, широкие кресла с высокими подголовниками, но всё внимание забирают технологии, среди которых выделяется 10,4-дюймовый HD-экран медиасистемы с Apple CarPlay и Android Auto.

Система Drive Mode подстраивает автомобиль под любую ситуацию: Normal (сбалансированный), Sport (острые реакции, отключение некоторых помощников), Eco (максимальная топливная экономичность) и Snow (оптимизация для скользких дорог, песка и снежной целены). Расширенный пакет зимних опций включает трёхступенчатый подогрев передних сидений, электроподогрев боковых зеркал заднего вида и обогрев заднего стекла.

Под капотом пикапа — мотор мощностью 163 лошадиные силы с максимальным крутящим моментом 410 Нм в сочетании с обновлённой восьмиступенчатой автоматической коробкой передач, адаптированной для работы в паре с дизельным двигателем для идеального баланса мощности, надёжности и комфорта.

Дизельная версия JAC T9 TDi уже 19 августа этого года будет доступна к приобретению у дилеров по цене 3 659 000 рублей с учётом всех выгодных предложений.