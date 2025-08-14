Госпрограмму льготного автокредитования дофинансируют

Минпромторг рассчитывает, что программу льготного автокредитования дофинансируют на 10 млрд рублей, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу Минпромторга РФ Антона Алиханова.

«Мы надеемся, что это произойдет в августе или в сентябре — не позже. Но, по сути, эта программа уже работает: мы с банками договорились, и они делают это сейчас за счет собственных ресурсов, а деньги государственные их догонят», — сказал он.

Согласно актуальным условиям программы льготного автокредитования базовая скидка составляет 20% от стоимости автомобиля с двигателем внутреннего сгорания. Для жителей ДФО скидка составит 25%. Такими условиями могут воспользоваться медицинские работники, работники сферы образования, участники СВО и члены их семей, граждане с инвалидностью, а также семьи с детьми, приобретающие автомобиль в субъектах ДФО.

По итогам первого полугодия 2025-го в России при помощи госпрограмм льготного автокредитования и лизинга было продано 82,5 тысячи автомобилей, а объем выданных скидок составил 24,5 млрд рублей.