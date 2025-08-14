За сутки гибридный Lynk&Co 10 EM-P собрал почти 13 тысяч предзаказов

Пятиметровый седан Lynk&Co 10 EM-P получил 12 886 заказов за первые сутки. Модель показала сногсшибательный результат, почти втрое обогнав своего «родственника» — полностью электрический Lynk&Co Z10. Он, для сравнения, за семь месяцев на рынке Китая реализовал всего 3 154 экземпляра. Чем же мог привлечь покупателей 10 EM-P?

© Motor.ru

Габариты машины впечатляют: длина — 5 050 миллиметров, а колёсная база — 3 005. Седан построен на той же платформе, что и Z10, но силовая установка — гибридная система plug-in, которая сочетает полуторалитровый бензиновый двигатель с электромоторами, совокупная отдача которых 523 лошадиные силы и 755 ньютон-метров крутящего момента.

Покупатели смогут выбирать тяговую батарею — 18,4 киловатт-часа или 38,2 киловатт-часа. Запас хода только на электротяге — 100 или 192 километра соответственно. До 100 километров в час седан разгоняется всего за 5,1 секунды.

© Lynk&Co

Автомобиль оснащается 12,66-дюймовой цифровой приборной панелью, центральным сенсорным экраном диагональю 15,4 дюйма и проекционным дисплеем размером 25,6 дюймов. Комплектация включает продвинутую систему автономного вождения G-Pilot H7 с 28 камерами и датчиками контроля, атмосферную подсветку с выбором из 256 цветов и даже встроенный холодильник объёмом 5,7 литра.