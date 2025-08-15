Реконструкцию Каширского шоссе завершат досрочно

Реконструкция Каширского шоссе - один из приоритетных проектов программы развития Московского транспортного узла. Дорожники сейчас "расшивают" самый сложный участок - от пересечения Каширского шоссе с А-105 "Подъезд к аэропорту "Домодедово" до поворота на Белокаменное шоссе в сторону города Видное. Его протяженность составляет 4,3 километра, но масштаб работы настолько широк, что по контракту завершить реконструкцию планировалось только в 2028 году.

© Российская Газета

Но завершат раньше. "Планируем полностью закончить объект в четвертом квартале следующего года", - пообещал Андрею Воробьеву директор компании-подрядчика Кирилл Гавриков.

После реконструкции пропускная способность Каширского шоссе вырастет на 25-30%

Движение на Каширке очень интенсивное, трасса давно не справляется с трафиком, особенно в районе пересечения с Володарским шоссе. В южной части Подмосковья много дач, плюс люди круглосуточно едут в аэропорт Домодедово. Поэтому в часы пик на шоссе собираются автомобильные заторы, в которых можно потерять полтора-два часа. Дорогу реконструируют уже несколько лет, первый этап был завершен в декабре 2024-го, когда построили разворотную эстакаду в районе деревни Апаринки между Каширским шоссе и А-105. Она обеспечила бессветофорный проезд в сторону Москвы, сократив для автомобилистов время в дороге в среднем на 10 минут.

Вторым этапом реконструкции значилась развязка между Володарским и Каширским шоссе с двумя путепроводами и тремя съездами. Ее сдали в апреле текущего года. Бессветофорные въезды и выезды с Каширки на Володарку в обе стороны ускорили путь еще на 30 минут. Сейчас идут работы на третьем и четвертом этапах. Дорогу расширяют до 6 полос, строят путепровод длиной 191 метр через А-105 в районе деревни Апаринки, а также два подземных пешеходных перехода. Кроме того, на пересечении Каширского и Белокаменного шоссе появится транспортная развязка.

"В данный момент мы строим эстакаду основного хода на Белокаменном шоссе, закончим через 10 месяцев. А дальше будем под эстакадой формировать дорожную сеть - съезды, разворотные петли", - рассказал руководитель проекта Дмитрий Емельянов.

Эстакада перераспределит транспортные потоки и обеспечит свободный проезд в сторону Подмосковья и Москвы. Это еще 25 минут экономии.

После реконструкции пропускная способность Каширского шоссе увеличится на 25-30%. Перемены почувствуют более 300 тысяч жителей Ленинского округа области.