Новый порядок медицинского освидетельствования на состояние опьянения вступит в силу с 1 сентября, об этом сообщил член комиссии Общественной палаты (ОП) России по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров, передает ТАСС.

Так, нововведения предполагают увеличение интервала между двумя продувами на алкотестере, он составит 15-25 минут (ранее 15-20). Кроме того, установлен срок, в течение которого можно сдать мочу на исследование. Если анализ не сдан в течение 30 минут после направления, придется сдавать кровь.

Также в направление на химико-токсикологическое исследование ввели обязательное указание на прием лекарственных препаратов. Медицинская организация будет обязана хранить биоматериалы в течение трех месяцев с момент оформления справки, а масс-спектры на электронных носителях в течение пяти лет.

Машаров отметил, что новый порядок освидетельствования направлен на приведение процедур в соответствие с современными стандартами, чтобы результаты процедур были объективными и могли быть обжалованы, если гражданин сочтет их недостоверными.

Ранее стало известно, что в России с 1 сентября вступят в силу новые ограничения по допуску к вождению автомобилей. Речь идет о психических расстройствах, неврологических патологиях и проблемах со зрением, полный список включает 11 пунктов.