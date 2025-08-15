Трамп угрожает разорением Toyota и всей японской автомобильной индустрии

Дональд Трамп вернулся в большую политику, не потеряв предпринимательского духа. Его стратегическое мышление и приоритеты во многом диктуются коммерческими интересами, где главная цель - максимизация прибыли. В деловых отношениях понятие "дружба" часто иллюзорно, что объясняет его готовность применять жесткие меры даже к ключевым партнерам, включая Японию.

© Российская Газета

Налоговые ставки, которые для красного словца именуют тарифами, а на самом деле являются настоящей данью, добрались и до уязвимых точек экономики страны восходящего солнца - автомобильной промышленности.

Один из столпов государства из восточной Азии - компания Toyota - терпит серьезные убытки, чего ранее никогда не случалось. Согласно авторитетному источнику Nikkei Asia, в период с апреля по июль 2025 года чистая прибыль автогиганта снизилась на 36,9%. Прогнозируется, что текущий финансовый год, начинающийся в апреле в соответствии с японской традицией, может завершиться с падением данного показателя на 44,2%.

Японские аналитики открыто признают, что переоценили последствия американских санкций и увеличили прогноз по убыткам в семь раз. Однако не только Toyota испытывает трудности. Компания Mazda закончила первый квартал с убытками в размере 313 миллионов долларов, а Honda потеряла 201 миллион. Что уж говорить о Nissan, который сейчас находится на грани жизни и смерти.

Текущие финансовые трудности компаний и корпораций стали причиной для вмешательства японского правительства, возглавляемого Сигэру Исибой. В рамках поддержки национального автопрома было принято решение о выделении беспрецедентного "взноса" в размере 550 миллиардов долларов в американский производственный сектор. В качестве меры по стимулированию экспорта правительство снизило тарифы на японский импорт до 15%, однако существует вероятность, что это решение может быть пересмотрено в будущем.

В настоящее время в крупных автомобильных компаниях по всему миру происходят процессы, которые указывают на то, что некогда успешный бизнес становится сложной и нестабильной средой. Экономические потрясения, вызванные пандемией и торговой политикой администрации Трампа, создают значительные риски для отрасли.

Экономические потрясения, вызванные пандемией и политикой Трампа, создают риски для автомобильной отрасли. Китайские автопроизводители, увидев уязвимость конкурентов, расширяют свое присутствие на мировом рынке, используя финансовые ресурсы и стратегическое мышление.

По мнению портала "Автовзгляд", в условиях давления со всех сторон японские бренды попросту вынуждены консолидироваться и переосмысливать свою деятельность. Чтобы сохранить конкурентоспособность, им нужно оптимизировать производство, улучшить качество продукции и адаптироваться к столь изменчивым экономическим условиям.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что США грозит заполонить своими авто Англию и Японию.