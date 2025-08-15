В КНР идет подготовка к старту продаж нового Geely Citiray: от 1 млн рублей

Дилеры Geely в Китае активно готовятся к старту продаж обновленной версии кроссовера Cityray, более известного на местном рынке как Boyue. Он запланирован на 17 августа, об этом сообщает портал Autohome.

Согласно имеющимся данным, стоимость машины после начала официальных продаж может быть ниже, чем было заявлено ранее. На данный момент она составляет от 91 900 до 112 900 юаней, что эквивалентно примерно от 1 000 000 до 1 250 000 рублей по текущему курсу.

Внешне Geely Cityray имеет общее сходство с "старшим братом" Atlas. Решетка радиатора стала меньше и получила горизонтальные ламели, а необычную Т-образную оптику с пунктирными линиями заменили трапециевидные блоки с тонкой светодиодной перемычкой.

Изменения коснулись и интерьера. Экран цифровых приборов остался на месте, но вместо центрального тачскрина медиакомплекса появился новый горизонтальный планшет диагональю 14,6 дюйма. Селектор коробки передач стал меньше, а центральный тоннель получил иную компоновку. На выбор покупателям будет доступно четыре типа комплектаций и несколько вариаций окраски кузова.

Габариты кроссовера составляют 4549 мм в длину, 1865 мм в ширину и 1650 мм в высоту, а колесная база достигает 2707 мм.

Кроссовер оснащается 1,5-литровым турбированным силовым агрегатом мощностью 180 лошадиных сил. В паре с ним трудится семиступенчатая роботизированная коробка передач. Привод исключительно передний.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что Geely готовит к выходу на рынок новую версию Monjaro.