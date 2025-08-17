В Германии выставили на продажу УАЗ «Буханка» для автопутешествий

В Германии продают адаптированную под автомобильные путешествия УАЗ «Буханку», сообщает портал «Автоновости дня». Автомобиль оценили в €21 тыс (1,95 млн рублей по курсу на момент публикации).

© УАЗ

На машину установлены алюминиевый багажник на крыше, съемный фаркоп. Окна дополнительно герметизировали. Внутри установили кондиционер, DAB-радио и систему экстренного вызова, а также шесть оригинальных сидений для пассажиров и разборный спальный модуль. Салон обтянут черной тканью.

В автомобиле появились усиленный 130-амперный генератор и сцепление BMW.

Машина была выпущена в 2020 году и находится в хорошем состоянии.

До этого в Самарской области был выставлен на продажу редкий минивэн Lada «Надежда» с небольшим пробегом.

Авто выпущен в 2003 году, то есть после рестайлинга, одна из отличительных черт которого — «десяточные фары». Владелец утверждает, что машина «вовсе не ржавая (почти как новая)», краска — родная».