Стала известна стоимость первых Xiaomi YU7 Max в России

Важная новость для поклонников китайского бренда Xiaomi. Как стало известно редакции Quto, два первых YU7 Max уже находятся в России.

© Quto.ru

Один из них выполнен в цвете «Титан» и имеет контрастный рыжий салон. Динамичности в дизайне машине придают спортивный карбоновый руль и торпедо, четырёхпоршневые красные суппорты, а также 20-дюймовые диски с вентиляцией, адаптированные для высоких нагрузок.

Второй Xiaomi YU7 Max отличается цветовым решением. Кузов имеет оттенок, который называется «Кембрийский» (или базальтовый серый), а салон выполнен в светлых тонах.

Стоимость каждой модели составляет 6 822 000 рублей. При покупке первых владельцев ожидают несколько приятных подарочных опций, среди которых карбоновые накладки на зеркала и пороги, а также Zero gravity — сиденья с нулевой гравитацией, разработанные с учётом анатомических особенностей. Такие кресла помогают достичь нейтрального положения позвоночника, что снижает стресс и поддерживает уровень энергии водителя.

© Xiaomi

© Xiaomi

© Xiaomi

Xiaomi YU7 Max предлагается с двумя электромоторами, максимальная мощность которых составляет 690 лошадиных сил и 866 Hm крутящего момента. Разгон до 100 километров в час осуществляется за 3,2 секунды, а максимальная скорость машины — 253 километра в час.

Электрокар имеет литий-ионную батарею CATL ёмкостью 101,7 кВт*ч. Заявленный запас хода — 760 километров. С помощью быстрой зарядки с постоянным током с 10 до 80% автомобиль заряжается за 12 минут.