В России предложили штрафовать пешеходов в наушниках или с телефоном в руках

Необходимо ввести штраф в районе двух тысяч рублей для тех, кто пересекают пешеходный переход в наушниках или с телефоном в руках. Об этом в пятницу, 15 августа, заявил почетный адвокат РФ, вице-президент Движения автомобилистов России Леонид Ольшанский.

— Нам нужен такой штраф, потому что водителей со всех сторон прижали: по телефону говорить нельзя, детское кресло обязали ставить. А пешеход все еще находится вне наказания. Думаю, что пару тысяч рублей надо выписывать за это дело. Отслеживать будут по камерам, — цитирует адвоката «Абзац».

По словам Ольшанского, в настоящее время законом установлено, что пешеход должен заплатить штраф в размере 500 рублей за переход дороги в неположенном месте или на красный свет светофора. Если же нарушение правил дорожного движения совершит велосипедист или другое лицо, принимающее участие в дорожном движении, ему грозит штраф в размере 800 рублей.

