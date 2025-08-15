В РФ начались продажи музейной Audi A8 D2 2000 года

"Российская газета" в ходе ежедневного мониторинга сайтов объявлений обнаружила в продаже в Кирове уникальную "капсулу времени" - Audi A8 2000 года выпуска с мизерным пробегом - на одометре красуется цифра в 4600 км. Владелец редкого седана, являющийся по совместительству коллекционером "янгтаймеров", заявляет, что "авосьмая" находится в первозданном виде, а каждая деталь от болтика до элемента интерьера установлена на заводе.

Не доверять словам хозяина повода нет - основываясь на фотографиях из карточки объявления, флагман модельного ряда Audi того времени смотрится безупречно. Кузов, окрашенный в серо-голубой металлик, светлый интерьер с белым кожаным салоном, подкапотное пространство - всё вызывает ощущение, что машина еще вчера покинула двери родного завода.

A8 D2 является первым поколением седанов премиального класса от автопроизводителя из Ингольштадта. Строгие линии, хромированные элементы и широкая оптика придавали этой модели свою индивидуальность. За годы производства с 1994 по 2002 год с конвейера сошло 105 тысяч экземпляров.

В движение седан приводит могучий V-образный 8-цилиндровый двигатель объемом 4,2 литра с индексом ARU мощностью 310 лошадиных сил. В тандеме с ним трудится 5-ступенчатая автоматическая трансмиссия. Привод - полный.

Продавец просит за уникальную Audi весьма внушительную сумму - 12 500 000 рублей. Однако, учитывая состояние и пробег, вполне возможно, эта машина станет отличным украшением чьей-то коллекции.

