На рынок выходит семейный универсал с просторным салоном и богатым оснащением

Компания Hongmeng Intelligent Driving анонсировала старт продаж универсала Stelato S9T, который основан на седане Stelato S9. Предварительный старт продаж запланирован на 18 августа, как сообщил Юй Чэндун из Huawei.

Универсал отличается просторным пятиместным салоном и увеличенным багажником, который становится еще более вместительным при сложенных задних сиденьях, достигая объемов, сопоставимых с внедорожниками. На официальных фотографиях интерьера показаны интересные детали: задние сиденья могут складываться простым нажатием кнопки.

Пассажирское сиденье имеет «функцию невесомости» и индивидуальный экран для развлечений. Центральный подлокотник снабжен компрессорным кондиционером и обогревом, дополнительно предлагая отсек с кодовым замком для хранения вещей. Универсал имеет большой и удобный багажник с доступом через заднюю дверь, что делает его идеальным для перевозки крупногабаритных грузов, например для кемпинга, рыбалки или велопрогулок. Stelato S9T выполнен в кузове хэтчбек-универсал с размерами 5160 х 2005 х 1492 мм и колесной базой 3050 мм. Эта модель превосходит Skoda Superb и Volkswagen Passat.

Автомобиль будет оснащен пневматической подвеской с бесступенчатой амортизацией, двухрычажной передней и многорычажной задней подвесками, а также платформой Huawei Tuling 3.0.