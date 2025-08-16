Белорусский вариант: владельцы про кроссовер Belgee X70

Прежде Geely собирали в Белоруссии под его «оригинальной» маркой, а с 2024 года — под брендом Belgee. Обе модификации идут с 1,5-литровой бензиновой «турботройкой», но базовая переднеприводная и с шестиступенчатой механической КП выдает 150 л.с., а полноприводная с семиступенчатым переселективным «роботом» — 177 л.с. О тонкостях владения белорусским «китайцем» поведали пользователи на площадке Auto.ru. Авторская орфография и пунктуации сохранены.

© Quto.ru

Сергею автомобиль «зашёл» ещё в каршеринге: «Понятно что была самая простая комплектация, но по комфорту даже она переплюнула мой Солярис. В итоге решил его скинуть и взял Х70, правда пришлось докредитоваться. Зато новая из салона, нет геморроя с ремонтом. Если что-то смущает, то сразу на сервис и уже там ребята сами разбираются, что к чему. На крышке багажника в районе номера недавно вспучилась немного краска, сервисники подкрасили по гарантии. Мой вердикт — китаец китайцу рознь, есть реально хорошие марки. А после новой машины садится на бэушку уже не хочется».

«Хорошие впечатления от данного автомобиля. Особенно когда берёшь новый) До визита в салон Х70 вживую видел только пару раз на дороге, изучал его по различным обзорам и отзывам в интернете еще на Атлас про. Это машина для тех кто любит комфорт и современные навороты. Сборка в Белоруссии, хорошая, не скрипит, двери открываются и закрываются как полагается. Обшивка сделана из прочной ткани, багажник спустя полгода эксплуатации как новенький, а эксплуатировался он максимально. Один раз зачудил, упорно показывал ошибку датчика ABS. На сервисе всё проверили, датчики в норме, исправили ошибку и катаюсь дальше», — расхваливает свой выбор Иван.

© Belgee

Антон немногословен и в целом машиной доволен: «Катался раньше на Поло 2018 года, но как подрос ребёнок и взяли собаку, пришлось искать машину побольше. Съездил на тест-драйв, попробовал Х50 и Х70. Как итог мне больше понравился Х70, багажник больше, салон показался просторней. Места теперь хватает всем членам семьи, включая собаку. Съездили на море в отпуск, жена брала вещи не жалея, все поместилось. Думал сначала купить багажник на крышу что бы все поместилось, но и так хорошо. Гребенку подвеска отрабатывает хорошо, нигде ничего не стучит, по ямам идет нормально, клиренс большой, ни разу не цепанул днищем. Для семьи и путешествий машина супер».

Тем временем Obejedi педантично расписал все плюсы и минусы. Букв много, однако к прочтению его отзыв крайне рекомендуем. Тем более, что владельцу есть, с чем сравнивать — до Belgee он ездил на Audi A6 (C7): «Итак, Х70 2025гв. 150лс, передок, Style, черный из наличия день в день. Задача стояла не выйти за определенную сумму с корректирующими в виде рассрочек, качель трейд-ин/нал и т.д. и т.п. Конкуренты отпали по разным причинам. При наличии в анамнезе дифференциальной кваттры и субарьского втд, «полные» привода на муфтах вызывают что-то среднее между рукалицом и добрым незлобливым смехом)

© Belgee

Что нравится. 1. Двигатель о 3 «горшках» в союзе с айсином о 6 ступенях. Шифры моделей агрегатов найдите сами, кому важно. И да, действительно нравится. Оно в целом тихо, предсказуемо, при близком знакомстве с характером коробки местами даже бодро. Это всё, конечно, овощ, но овощ свежий, радующий, как сочная морковка со своей грядки. В диапазонах скоростей 0-150 вообще ни разу не испытал дискомфорта. 2. Управляемость. Всё максимально точно и предсказуемо, связь по рулю прекрасная, крены и сносы полностью в коридоре ожиданий при минимальном опыте, виражи подозрительно точны даже после ауди. 3. Геометрия свесов. При смешном клиренсе 17см очень удачно задраны бампера. Бордюры и даже некоторые велопарковки теперь игнорируются при подъезде впритык. 4. Белорусская летняя резина с завода. Вот честно, не ожидал совсем, был близок к заказу комплекта резины во время очереди на оформление покупки, так как думал стоит жвачка Giti, но получил приятный сюрприз. Отличное поведение в колее, на воде, в разгоне и торможении, в боковом уводе и т. д. 5. Свет, камеры и круговой обзор. Понятно, что есть круче, гуще и вкуснее, но для этого бюджета просто замечательно. 6. Тишина. Дилер заявил какую-то шумку, но, зная качество дилерских допов, не уверен, что она дает значимый эффект. Общим итогом опять же приятно удивлен акустическим комфортом после А6, ожидал много худшего.

© Belgee

Нюансы. 1. Климат. В целом без нареканий, но он не про «включил 22 и забыл навсегда», требует корректирующих действий. 2. При смене режима движения на Спорт коробка может взбрыкивать что ли с необоснованным перескоком пониже и рывком, проходит за несколько минут, но при наличии пассажиров, подверженных укачиванию, стоит учесть. Известная «особенность» айсинов так-то, но здесь она как будто напоказ. 3. Посадка для водителя 180+ см роста всегда компромиссная, вылета руля не хватает, подушка коротковата. 4. Слабая радиоантенна, столь же слабое ПО с интерфейсом. Нет названий радиостанций, нет сортировки избранного, нет автопереключений между частотами ретрансляторов. Да, я в курсе и умею в подкасты, плейлисты, потоком и т.д. Но мне нужен эфир. Про прошивку ГУ тоже слышал, но моя юность прошла под знаменами оверклокинга и тех же прошивок всего, что включается. 5. Салон и багажник. Немного скрипучий, ничем не выделяется, ничем не раздражает, места хватает везде и на всё (ну не вожу я 2 чемодана, коляску и ремкомплект дачи одновременно с детьми, родителями и собакой, для всех остальных случаев спасает навык тетриса). Багажник в ворсе. 6. Я, к счастью, избавлен от абсолютного музыкального слуха, поэтому аудиосистема для меня играет нормально, повер-метал и классику с моей волны раздает, на эквалайзер как-то реагирует, низы и басы в той или иной мере присутствует. Остальное вообще не интересует, особенно огрызочно-ведроидная стыковка головы со смартом. 7. Дилер заколхозил электропривод двери багажника. Насколько понимаю в старших комплектациях он штатный. Без него пункт переехал бы в раздел ниже.

© Belgee

Что бесит. 1. Расход топлива. 10+ по трассе на бодром ходу без фанатизма — перебор для 1,5л на 150 конях. 2. Эргономический терроризм — шайба режимов движения. Ну что мешало распихать режимы овоща и «внедороги» на клавиши, а спорт на ход джойстика? Ну это ж не суперселект и даже не условный лэнд ровер с хоть какими-то реально отличными режимами привода Тем более частичный опыт реализован на Х50/Кулрее. Освождающееся место используй как душе угодно, хотя бы под передние подогревы на кнопках. 3. Беспроводная зарядка отсутствует (из коментариев подсказали, думал есть), отдача физического порта — 1 ампер. Как издевательство + экономия на спичках. 4. Отсутствие датчика омывайки и щётки, полосящие через 2 недели. Опять экономия на спичках. Цензурных комментариев не имею. P. S. Общим итогом впечатление добротного и собранного авто в категории дёшево и сердито с рядом приятных бонусов (единственно правильные мнения экономистов альтернативной реальности не интересны), живучесть беларусов и китайских прародителей в такси и шеринге, покрас и цинк на Белазе, отсутствие массового воя о гниении или каких-то критических поломках широким фронтом внушает осторожный оптимизм».