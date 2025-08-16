Стало известно об одной детали поездки Путина и Трампа в лимузине

В лимузине с президентом США Дональдом Трампом до визита его российского коллеги Владимира Путина ездили лишь два иностранных лидера. Об этом сообщает Fox 26 News.

Сообщается, что до президента России на лимузине ездили действующий президент Франции Эммануэль Макрон и экс-премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

«В 2017 году Трамп ехал с Макроном в президентский дворец в Париже. Абэ ехал в президентском лимузине с Трампом во время визита на золотой курорт во Флориде», — уточняется в публикации.

Издание пишет, что в лимузине также и ездил и бывший президент России Дмитрий Медведев. Однако, уточняет СМИ, это было при предшественнике Трампа — Бараке Обаме.

В России назвали важные результаты встречи Путина и Трампа

Ранее Дональд Трамп, подводя итоги встречи 15 августа с Владимиром Путиным, оценил ее «на десятку» по десятибалльной шкале. Тогда состоялись первые за четыре года переговоры между двумя лидерами.