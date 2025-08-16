Стало известно об одной детали поездки Путина и Трампа в лимузине

Lenta.ru

В лимузине с президентом США Дональдом Трампом до визита его российского коллеги Владимира Путина ездили лишь два иностранных лидера. Об этом сообщает Fox 26 News.

Стало известно об одной детали поездки Путина и Трампа в лимузине
© РИА Новости

Сообщается, что до президента России на лимузине ездили действующий президент Франции Эммануэль Макрон и экс-премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

«В 2017 году Трамп ехал с Макроном в президентский дворец в Париже. Абэ ехал в президентском лимузине с Трампом во время визита на золотой курорт во Флориде», — уточняется в публикации.

Издание пишет, что в лимузине также и ездил и бывший президент России Дмитрий Медведев. Однако, уточняет СМИ, это было при предшественнике Трампа — Бараке Обаме.

Ранее Дональд Трамп, подводя итоги встречи 15 августа с Владимиром Путиным, оценил ее «на десятку» по десятибалльной шкале. Тогда состоялись первые за четыре года переговоры между двумя лидерами.