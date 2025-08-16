Представлена очень черная версия BMW X6

Несмотря на то, что BMW X6 (G06) присутствует на рынке уже шесть лет и смена поколения на G66 ожидается в 2028 году, компания не спешит завершать производство текущей версии.

© За рулем

Судя по информации от инсайдеров, выпуск X6 продлится как минимум до середины 2028 года. В это время BMW Бразилия анонсировала специальную версию X6 Dark Edition, чтобы поддержать интерес клиентов. Лимитированная серия построена на основе модификации xDrive40i в комплектации M Sport и предлагается исключительно в цвете кузова Sapphire Black.

Основной особенностью Dark Edition является полное «зачернение» различных элементов. Для усиления эффекта затемнены фары, а корпуса зеркал заднего вида изготавливаются из углеродного волокна, что также касается заднего спойлера.

Исключением из черной гаммы остается решетка радиатора с подсветкой. Интерьер автомобиля также выполнен в черных тонах. Панель приборов и центральная консоль оформлены карбоновыми вставками, создающими вид, близкий к версии X6 M60i. В стандартную комплектацию входят спортивные ремни безопасности M Sport и аудиосистема Harman Kardon. Система Comfort Access 2.0 позволяет открывать и закрывать двери без ключа. Цена BMW X6 Dark Edition в Бразилии составляет 899 950 бразильских реалов (примерно 166 тысяч долларов), а тираж ограничен всего 50 экземплярами, на которые уже открыты предварительные заказы. Кроме того, на слуху информация о возможном запуске полностью электрической версии iX6, которая будет оснащена новыми батареями и двигателями Gen6.

Сообщается, что двигатель V8 останется в линейке надолго, и, несмотря на возраст модели G06, BMW продолжает представлять эксклюзивные версии.