Gordon Murray представил сразу два суперкара

Monterey Car Week только началась, а Гордон Мюррей уже успел перетянуть внимание на себя.

Его новая компания Gordon Murray Special Vehicles (GMSV) представила сразу два суперкара — S1 LM и Le Mans GTR. И это не вариации на тему T50 или T33, а абсолютно новые проекты, открывающие ещё одну главу в бизнесе легендарного конструктора.

S1 LM — это прямая отсылка к McLaren F1 и его легендарной победе в Ле-Мане 1995 года. В дизайне читаются мотивы культовой модели, но машина при этом выглядит самобытно.

Схожие, но не одинаковые фары, оригинальные воздуховоды, боковые линии — всё это создаёт новое лицо, сохраняя уважение к прошлому.

Технически тут тоже много интересного: атмосферный V12 объёмом 4,3 литра развивает свыше 700 л.с., коробка передач собрана из узлов T50 и T50S, а подвеска стала легче и жёстче.

Салон — фирменная трёхместная компоновка со «скелетной архитектурой» отделки.

Всего выпустят пять экземпляров, причём все они уже закреплены за одним заказчиком.

Le Mans GTR — это другое направление, прямая дань уважения F1 GTR Longtail, но с влиянием других культовых прототипов вроде Porsche 917 и Alfa Romeo Tipo 33/3.

В отличие от S1 LM, двигатель здесь остался тем же, что и у T50, но аэродинамика и шасси изменены радикально. Вместо вентилятора — удлинённый хвост для снижения сопротивления и увеличения прижимной силы, крупные воздухозаборники, дополнительные системы охлаждения и жёсткое крепление трансмиссии для лучшей отзывчивости.

Выпустят 24 машины, каждая с богатейшими возможностями кастомизации трёхместного салона.