Представлен современный Meyers Manx с двигателем от Porsche

На Неделе автомобилей в Монтерее показали то, чего точно мало кто ожидал: современный багги Meyers Manx с оппозитным мотором Porsche, подготовленным знаменитой мастерской Tuthill.

© Carakoom

Да-да, это внедорожный багги с двигателем от одного из самых уважаемых специалистов по рестомодам Porsche. И название у него соответствующее — Tuthill Meyers Manx LFG, что расшифровывается как «Let’s F*king Go!». Настроение у машины действительно дерзкое.

Премьеру устроили на мероприятии The Quail: A Motorsports Gathering. Для Tuthill это самый амбициозный оффроуд-проект со времён сотрудничества с Singer над ACS.

Всего планируется выпустить 100 экземпляров, и каждый покупатель получит доступ к шестилетней программе путешествий по всему миру. Ведь Tuthill не только строит уникальные Porsche, но и устраивает ралли в самых диких уголках планеты.

В основе LFG — мотор Tuthill K, 3,1-литровый оппозитный шестицилиндровый с четырьмя клапанами на цилиндр, известный по модели 911K и способный раскручиваться до 11 000 об/мин.

Точные характеристики пока держат в секрете, но двигатель работает в паре с 6-ступенчатой секвентальной коробкой и полным приводом с блокировками переднего, центрального и заднего дифференциалов.

Кузов выполнен из карбона для снижения массы, а подвеска — с двойными амортизаторами, регулировками и гидравлическими отбойниками. Шины — BF Goodrich All-Terrain, плюс встроенная система защиты при опрокидывании.

Дизайн разработал Фриман Томас — автор культового первого Audi TT. У машины съёмная крыша, благодаря чему она сохраняет дух классических стеклопластиковых багги Manx, но в более агрессивной современной интерпретации.

В салоне есть всё для длительных путешествий: климат-контроль, GPS, цифровая панель с Apple CarPlay и Android Auto, даже круиз-контроль. Установлен увеличенный топливный бак для дальних поездок.

А поездки будут. В 2027 году стартует шестилетняя программа экспедиций, начавшаяся с LFG Baja Tour в честь 50-летия первой победы Meyers Manx в гонке Mexican 1000 (позже — Baja 1000).

Вот что сказал Филлип Сарафим, председатель совета директоров Meyers Manx: