Стало известно, какие цвета машин предпочитают россияне

Безоговорочными лидерами остаются белый, черный, серый и серебристый. На монохром приходится 82 процента предложений новых машин и более 70 процентов подержанных, подсчитали в «Авито АВто». В плане спроса результаты иные: чаще всего россиян интересуют новые машины коричневого цвета, а интерес к черным, белым и серым ниже на 15–33 процента.

Среди подержанных автомобилей россиян привлекают зеленые — они на восемь процентов популярнее черных. «Классические» белые и серые еще менее востребованы и отстают от зеленых на 20 процентов. Уровень спроса на красные, коричневые и бежевые машины примерно такой же, как на белые.

В прошлом году топ рейтинга был прозаичнее. Пользователей больше всего интересовали черные и белые авто — их доля составляла 22 и 21,8 процента соответственно. Также среди лидеров были серый (14,1 процента) и серебристый (12,3 процента) цвета. Замыкал пятерку синий с 9,1 процента.

Однако уже в первом полугодии прошлого года доля белых машин упала на 3,1 процента, а коричневых выросла, отмечают аналитики.

По версии химического концерна BASF, в мире лидерство в 2024 году удержали белый, черный и серый тона. А вот рейтинг хроматических колеров заметно изменился: например, почти вдвое популярнее стал желтый.