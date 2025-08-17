Названа стоимость нового кроссовера Geely Galaxy Starship 7 для рынка России

Новый гибридный кроссовер Geely Galaxy Starship 7 EM-i будет стоитьв России 3,7 млн рублей, сообщает портал «Китайские автомобили».

© Газета.Ru

Базовая версия будет оснащена 18-дюймовыми колесными дисками, «зимним пакетом» и камерой заднего вида.

Длина кроссовера — 4740 мм, колесная база — 2755 мм. Он снабжен гибридной силовой установкой с атмосферным бензиновым двигателем объемом 1,5 л мощностью 112 л.с. Суммарная отдача системы — 218 л.с. Starship 7 — одноклассник модели Monjaro.

Старт продаж гибридного кроссовера Geely Galaxy Starship 7 EM-i в России намечен на октябрь-ноябрь 2025 года.

До этого стало известно, что китайский автопроизводитель BYD начал продажи на домашнем рынке седана E7 для работы в такси.

Новый автомобиль получил 136-сильный электромотор. Дальность хода на полном заряде аккумулятора зависит от выбранной комплектации и составляет 450 или 520 километров.