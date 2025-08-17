Очередь на Крымском мосту составила почти 900 автомобилей

Утром воскресенья количество автомобилей в очереди к ручному досмотру на Крымском мосту существенно увеличилось, достигнув почти 900 транспортных средств с обеих сторон переправы.

Оперативный телеграм-канал сообщил, что по состоянию на 09:00 мск в очереди на проезд через Крымский мост ожидали 873 автомобиля, передает ТАСС. Со стороны Тамани в очереди на ручной досмотр находились 630 транспортных средств, со стороны Керчи – 243 автомобиля.

Как уточняется в сообщении канала, время ожидания проезда со стороны Крыма составляло около одного часа, а со стороны Кубани автомобилистам приходилось ждать до двух часов.

Пробки на подъездах к мосту начали формироваться примерно с 07:00 мск, когда количество машин на подходах составляло около 200.

Как писала газета ВЗГЛЯД, более 2,3 тыс. машин застряли в пробке у Крымского моста. Ранее сообщалось, что очередь из более 1,2 тыс. машин образовалась у этого транспортного объекта. Пробка из автомашин у Крымского моста растянулась на восемь километров.