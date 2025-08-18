В РФ по параимпорту возобновили продажи седанов Honda Crider

Honda Crider – это компактный седан, созданный специально для Китая. Он отличается современным дизайном, просторным салоном и экономичным двигателем. Автомобиль оснащен 1-литровым турбодвигателем мощностью 122 л.с., работающим в паре с вариатором.

В комплектацию входят климат-контроль, мультимедийная система с сенсорным экраном, камера заднего вида, парктроники и системы безопасности. Салон выполнен из качественных материалов, а эргономика водительского места продумана до мелочей.

Важно выбирать надежных дилеров, которые предоставляют гарантию и обеспечивают сервисное обслуживание. Стоит учитывать, что комплектация и характеристики авто могут отличаться от тех, что предлагаются в Китае.

