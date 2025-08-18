В Lanzante превратят трековый гиперкар Bugatti в дорожный автомобиль

Британская компания Lanzante Limited в рамках нового проекта перестроит трековый гиперкар Bugatti Bolide для дорожного использования.

«Раньше трековые автомобили представляли собой модифицированные дорожные версии, а сегодня многие из трековых машин — это гоночные автомобили. Им необходим предварительный прогрев, специальный механизм запуска двигателя, который разряжается уже после трёх запусков. Двигатель Bugatti Bolide проходит сертификацию по выбросам, к тому же у нас есть очень простая и удобная коробка передач, а также высочайший уровень сборки. Мы стараемся создавать автомобили, которые действительно удобны в использовании», — приводит слова исполнительного директора компании Дина Ландзанте CarBuzz.

Гиперкар Bugatti Bolide был представлен в октябре 2020 года. Автомобиль оснащается 8-литровым двигателем W16 с четырьмя турбинами. В клиентской версии его мощность — 1177 кВт (1600 л. с.), однако в испытательном прототипе использовался более мощный вариант — 1362 кВт (1852 л. с.). До 100 км/ч Bugatti Bolide разгоняется за 2,2 секунды, а его максимальная скорость ограничена электроникой на уровне 501 км/ч.

По заявлению Bugatti, для разгона с места до 501 км/ч и полной остановки автомобилю требуется 33,62 секунды. Кроме того, согласно симуляциям Bugatti, Bolide способен проехать круг по «Нордшляйфе» за 5:23.1, что лишь на четыре секунды больше, чем абсолютный рекорд трассы, установленный на модифицированном гоночном прототипе Porsche 919 Hybrid Evo. Тираж Bugatti Bolide — 40 экземпляров.

Напомним, компания Lanzante известна целым рядом модификаций автомобилей McLaren, включая редкий Senna GTR, перестроенный для дорог общего пользования. Кроме того, ранее ателье объявило о начале работы над перестройкой Red Bull RB17, cозданного Эдрианом Ньюи, для дорог общего пользования.