Mercedes-Maybach выпустил всего 25 экземпляров версии S680 Emerald Isle

Верхняя часть авто выполнена в оттенке Manufaktur Moonlight White Metallic, который напоминает цвет светлого песка на пляже Пеббл-Бич. Нижняя – окрашена в глубокий Mid Ireland Green Metallic, который ассоциируется с зелеными кипарисами Монтерея.

Машину украшают многочисленные хромированные детали и 21-дюймовые кованые диски, по форме напоминающие бокалы для шампанского.

Салон отделан светло-коричневой кожей Nappa. На центральной консоли расположен уникальный шильдик «Edition Emerald Isle 1 of 25». Специально для этой серии был создан фирменный аромат, который сочетает древесные ноты кедра, свежесть кипариса и морскую соль.

Для пассажиров заднего ряда предусмотрены индивидуальные кресла с холодильником, складными столиками, бокалами для шампанского и мягкими подголовниками.

Автомобиль оснащен 6-литровым двигателем V12 с двойным турбонаддувом мощностью 621 л.с. В сочетании с 9-ступенчатым «автоматом» и системой полного привода автомобиль разгоняется до 96 км/ч за 4,5 секунды.

