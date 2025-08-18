Exeed готовится представить новый дизайн Exeed Exlantix E05

Внешний вид передней части напоминает Porsche. Капот имеет рельефную форму, фары расположены аналогично, а бампер сделан в том же стиле.

© runews24.ru

В интерьере можно заметить элементы, напоминающие Porsche. За экраном медиасистемы находится округлый элемент, похожий на хронограф, который часто используется на передних панелях немецких авто.

Exeed Exlantix E05 – это пятиместный кроссовер с размерами 4780x1890x1725 мм и колесной базой 2800 мм.

Машина будет оснащаться гибридной силовой установкой на базе 1,5-литрового турбодвигателя мощностью 156 л. с. Емкость тяговой батареи составляет 32,66 кВтч, что обеспечивает запас хода на электротяге до 165 км.

Официальная премьера Exeed Exlantix E05 состоится на автосалоне в Чэнду, который начнется 29 августа.

Напомним, что Mercedes-Maybach выпустил всего 25 экземпляров эксклюзивной версии S680 Emerald Isle. В Китае в сентябре начнутся продажи внедорожников Chery Fulwin T11.