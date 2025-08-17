Названы самые дешевые полноприводные авто в России

В современных реалиях полный привод перестал быть излишеством, превратившись в насущную необходимость, особенно для тех, кто часто покидает ровное асфальтовое покрытие и сталкивается с бездорожьем. Проанализировав актуальные предложения автопроизводителей, редакция «Автоновостей дня» выделила пятерку наиболее доступных полноприводных автомобилей, представленных на российском рынке.

© avtovaz.ru

Самым бюджетным новым автомобилем с формулой 4x4 в России на сегодняшний день является LADA Niva Legend. Стоимость этого внедорожника, завоевавшего популярность среди отечественных автолюбителей, начинается от 1 059 000 рублей.

Классическая "Нива" оснащается 1,7-литровым бензиновым двигателем атмосферного типа, развивающим мощность 83 лошадиные силы, в сочетании с пятиступенчатой механической коробкой передач. В базовую комплектацию, помимо прочего, входят электростеклоподъемники передних дверей, крепления ISOFIX для детских кресел, 16-дюймовые стальные диски и аудиоподготовка.

В арсенале "АвтоВАЗа" имеется еще одна доступная модель с полным приводом – это недавно затронутая сервисной кампанией LADA Niva Travel, цены на которую стартуют с 1 314 000 рублей.

LADA Niva Travel по умолчанию обладает постоянным полным приводом, а под ее капотом установлен 80-сильный атмосферный двигатель объемом 1,7 литра, работающий в связке с пятиступенчатой "механикой". Клиренс этого внедорожника составляет 220 мм, что, по заявлению производителя, является отличным показателем в данном сегменте.

В базовой комплектации этой модели предусмотрены боковые зеркала с обогревом и электроприводом, задние светодиодные фонари, 15-дюймовые стальные диски и штатная аудиоподготовка. Также имеются четыре буксировочные проушины и защитный пластиковый обвес.

Имея в распоряжении 1 510 000 рублей, можно приобрести УАЗ "Хантер" 2024 года выпуска в начальной комплектации Base Fleet, оснащенный 112-сильным двигателем экологического класса "Евро-2" и дорожным просветом в 210 мм.

Этот заслуженный внедорожник УАЗ, специальные версии которого могут производиться за пределами Ульяновского автозавода, также обладает полным приводом. Однако, в отличие от моделей LADA, это не постоянный, а подключаемый полный привод Part-Time, дополненный двухступенчатой раздаточной коробкой с механическим управлением и мостами "Спайсер". УАЗ "Хантер" не может похвастаться богатым оснащением – в базовой версии он предлагает лишь гидрокорректор фар и прикуриватель.

Флагманский внедорожник УАЗа "Патриот" 2024 года выпуска обойдется в 1 680 000 рублей. Он оснащен 2,7-литровым 150-сильным двигателем экологического класса "Евро 2" и пятиступенчатой "механикой". Как и у "Хантера", у него жестко подключаемый полный привод типа Part-time и дорожный просвет 210 мм.

Второй по популярности автомобиль УАЗа по умолчанию оснащен светодиодными дневными ходовыми огнями, системами ABS и EBD, боковыми зеркалами с электрорегулировкой, подогревом и повторителями поворотов, а также штатной аудиоподготовкой.

Завершает список УАЗ "Пикап", один из самых продаваемых пикапов в России этим летом. Цены на него начинаются от 1 705 000 рублей за базовую версию 2024 года выпуска.

УАЗ "Пикап" приводится в движение тем же 2,7-литровым 150-сильным двигателем класса "Евро-2", что и "Патриот", в паре с пятиступенчатой "механикой" и подключаемым полным приводом типа Part-Time. Его дорожный просвет составляет 210 мм, а в стандартное оснащение входят только электростеклоподъемники передних дверей, светодиодные дневные ходовые огни и аудиоподготовка. За дополнительную плату можно установить охлаждаемый перчаточный ящик и кондиционер.