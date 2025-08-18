В сентябре начнутся продажи внедорожников Chery Fulwin T11

Производитель делает акцент на стильном дизайне, богатой комплектации и эксклюзивных условиях гарантии. Продажи начинаются в середине сентября.

В основе авто лежит гибридная установка: бензиновый двигатель объемом 1,5 литра и мощностью 154 л.с. работает в паре с батареей емкостью от 33,7 до 39,9 кВт·ч, что позволяет проехать до 180 км без подзарядки.

Салон оснащен 30-дюймовым экраном, интеллектуальной мультимедийной платформой и системой Falcon 700, которая помогает при парковке и движении.

Для первых клиентов предлагается спецпредложение: при соблюдении регламента техобслуживания в официальных сервисных центрах гарантия будет действовать неограниченно долго. Среди дополнительных опций – потолочные мониторы для задних сидений, холодильник и мощная аудиосистема.

