В Китае начались продажи рестайлингового Audi Q2L за 1,9 млн рублей

Рестайлинг затронул радиаторную решетку, оптика получила другую окантовку. Более того, у кроссовера появилась мультимедиа с увеличенной до 8,8 дюйма диагональю экрана и поддержкой CarPlay.

Габариты обновленного кроссовера Q2L – длина 4270 мм и колесная база 2628 мм, сообщает ithome.

Под капотом – 160-сильный турбодвигатель объемом 1,5 литра и 7-ступенчатым «роботом» с двойным сцеплением S-tronic.

