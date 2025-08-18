В очереди у Крымского моста скопились больше 2,6 тысячи автомобилей

Огромная пробка из 2655 машин выстроилась к пунктам досмотра у въездов на Крымский мост утром 18 августа. Как сообщили в информационном центре сооружения, очередь со стороны Краснодарского края не исчезала всю ночь.

В полночь понедельника количество машин со стороны Краснодарского края снизилось до минимума за сутки - 505 транспортных средств, а затем снова начало расти. Утром она уже превысила 2 тысячи авто.

"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 2010 транспортных средств. Время ожидания более пяти часов", - отметили в информационном центре Крымского моста.

Длина пробки с кубанской стороны моста превышает 25 километров. При этом, очередь есть и со стороны Керчи. По данным на 9 часов утра она достигла 645 машин.

Специалисты прогнозируют, что 18 августа станет одним из последних сильно загруженных дней лета для въезда в Крым. В календаре, который публикуют службы Крымского моста, остальные дни августа, кроме 31 числа, будут "зелеными", это означает, что пробки будут небольшими. При этом, для выезда из Крыма большинство оставшихся дней августа находятся в "желтой" и "красной" зонах.