В РФ продают ВАЗ-2106 1988 года для коллекции

В Московской области на продажу выставили седан ВАЗ-2106 черного цвета в идеальном состоянии. С 1988 года автомобиль проехал всего 16,8 тысячи километров, чем и объясняется практически музейное состояние вазовской классики.

Продавец уточнил, что автомобиль не реставрировался и не перекрашивался, а в салоне сохранился "уcтoйчивый запax новoго aвтoмoбиля".

"Шестерка" оснащена двигателем 1,3 литра мощностью 69 л.с. и механической коробкой передач.

За свою "капсулу времени" владелец планирует выручить 800 тысяч рублей. Для сравнения, базовую Lada Granta в кузове седан можно купить начиная от 750 тысяч рублей.