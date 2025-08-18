В РФ продают ВАЗ-2106 1988 года для коллекции

В РФ начались продажи ВАЗ-2106 1988 года для коллекции: не так и дорого
В Московской области на продажу выставили седан ВАЗ-2106 черного цвета в идеальном состоянии. С 1988 года автомобиль проехал всего 16,8 тысячи километров, чем и объясняется практически музейное состояние вазовской классики.
Продавец уточнил, что автомобиль не реставрировался и не перекрашивался, а в салоне сохранился "уcтoйчивый запax новoго aвтoмoбиля".
"Шестерка" оснащена двигателем 1,3 литра мощностью 69 л.с. и механической коробкой передач.
За свою "капсулу времени" владелец планирует выручить 800 тысяч рублей. Для сравнения, базовую Lada Granta в кузове седан можно купить начиная от 750 тысяч рублей.