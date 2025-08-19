Каким будет единое парковочное пространство Ярославской области

Ярославское правительство планирует создать на территории всех муниципалитетов области парковочное пространство с едиными правилами и качеством оказания услуг.

О реализации проекта по созданию платных парковок рассказали региональные власти. Как уже сообщала "РГ", всего в области будет организовано шесть тысяч парковочных мест. Проект должен повысить безопасность дорожного движения, увеличить пропускную способность улиц и снизить задержки в движении транспорта, в том числе общественного.

В результате должно появиться единое парковочное пространство с одинаковыми подходом, правилами и качеством услуг. Системой льгот и резидентских разрешений смогут воспользоваться и льготники, и владельцы техники, которые живут или работают рядом с парковочными зонами. Жители Ярославской области получат 50-процентную скидку на парковку, а вот гости будут платить полную стоимость.

Координатор проекта "Дороги Ярославля" Темур Абдуллаев уточнил, что история с платными парковками в Ярославле началась в 2016 году, когда были открыты первые две - на Красной площади и на площади Богоявления. Дальнейшего развития проект по ряду причин не получил, хотя проблема с парковками была уже тогда, особенно в исторической части города. Причем если несколько лет назад опросы показывали, что большинство ярославцев негативно относятся к введению платных парковок, то сейчас большинство уже поддерживают эту идею.

- Камеры, контролирующие процесс парковки, работают 24 часа в сутки и семь дней в неделю, - заметил Темур Абдуллаев. - Не болеют, не ошибаются и не берут взяток. Также необходимо понимать, что платные парковки - это не способ заработать на водителях. Это возможность для каждого из них гарантированно найти себе место в любое время, без необходимости наворачивать круги и создавать паразитный трафик, мешая другим водителям и общественному транспорту. В Ярославле час стоянки легкового автомобиля у бизнес-центра обойдется в 150 рублей

Все платные парковки в регионе включат в единую систему, управлять которой будут специалисты ярославского Центра организации дорожного движения. Будет создан единый портал, а также мобильное приложение, через которые можно будет узнать всю информацию о платном паркинге (зона охвата, правила пользования и оплаты).

Платное парковочное пространство разделят на три зоны: административную (рядом с торговыми центрами и офисными зданиями), специальную (физкультурные учреждения, театры, музеи) и жилую. Стоимость часа будет зависеть от зоны и от муниципального образования. Так, в Ярославле час стоянки легкового автомобиля у бизнес-центра обойдется в 150 рублей. Парковка у спортивного клуба будет стоить 90 рублей, а у жилого дома - 80. В Рыбинске у тех же локаций парковка будет стоить соответственно 120, 80 и 60 рублей. Жители региона, как уже было сказано, заплатят половину от этих сумм.

Сэкономить ярославцам помогут и так называемые резидентные разрешения. Как сообщил директор ярославского областного "Центра организации дорожного движения" Кирилл Крюков, в платном парковочном пространстве будут предусмотрены резидентные зоны. Жители домов, попадающих в них, смогут получать резидентные разрешения и парковать транспортные средства на льготных условиях. Разрешения будут бесплатными и платными. Первые позволят парковаться с 20.00 до 8.00, вторые - круглосуточно.

Стоимость разрешения для резидентов в Ярославле в месяц составит 300 рублей, в год - 1700 рублей. Абонемент, позволяющий парковаться у работы, ярославский водитель сможет купить на месяц за 5,4 тысячи рублей или на год за 32,9 тысячи. Оплатить парковку можно будет на специальном сайте, в мобильном приложении, с помощью СМС и в банкоматах. При этом плату нужно внести в течение 10 минут после постановки машины на парковку.

- Однако если по каким-то причинам сделать этого не удалось, возможность оплатить парковку сохраняется до конца календарных суток. Необходимо запомнить время нахождения транспортного средства на парковке, а также номер парковочной зоны и воспользоваться одним из способов оплаты, - пояснил Кирилл Крюков.

Все парковочное пространство будет находиться в поле зрения стационарных комплексов фотовидеофиксации. Контролем займутся и мобильные комплексы. Проектная документация парковок, предусматривающая нанесение дорожной разметки и установку дорожных знаков, уже утверждена.

Работы по созданию платного парковочного пространства в первую очередь начнутся в Ярославле и в Угличе. Разметку и дорожные знаки будет делать ООО "Система Сити". На время обустройства парковки на конкретной улице для оперативного освобождения проезжей части будет дежурить эвакуатор. Водителей о проведении работ обещают заранее предупредить временными знаками.

По мнению Темура Абдуллаева, у проекта платных парковок есть безусловные плюсы, среди которых улучшение доступности парковочных мест за счет ротации машин, снижение пробок и поискового трафика, дополнительные поступления в бюджет для благоустройства. Кроме того, введение платы за парковку может стимулировать использование общественного транспорта и альтернативных видов передвижения.

Есть и минусы, первый из которых - дополнительные расходы для жителей и гостей города. Больше машин станет на соседних улицах и в районах, где нет платной парковки. Возможно, меньше клиентов станет у предприятий рядом с платными зонами.

- Да, в переходный период будут возникать сложности с адаптацией, но нужно понимать, что все более или менее крупные города с большим трафиком уже прошли этот путь, - пояснил координатор проекта "Дороги Ярославля". - Но если власти смогут синхронизировать процесс внедрения платного парковочного пространства с развитием мощностей общественного транспорта, то процесс может пройти максимально комфортно.

Реализация проекта начнется с 30 улиц в Ярославле и с девяти - в Угличе. Судя по списку, опубликованному на портале областного правительства, платные парковки сначала появятся в исторических центрах этих городов. Позже такие работы пройдут в Рыбинске, Ростове Великом и Переславле-Залесском. Завершить нанесение разметки и установку дорожных знаков на пилотных улицах планируют до конца октября.