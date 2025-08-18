В Китае стартовало производство нового Volvo XC70

Volvo официально запустила серийное производство нового XC70 на заводе в Тайчжоу. Премьера состоится на автосалоне в Чэнду 27 августа, где кроссовер выйдет на предзаказы. Новинка позиционируется как премиальный SUV сегмента D, занимая нишу между семействами 60 и 90, и построена на платформе SMA Super Hybrid Architecture.

© Allroader.ru

Дизайн и размеры

Габариты XC70 — 4815×1890×1650 мм при колёсной базе 2895 мм. В экстерьере читаются черты электрического EX90: закрытая решётка, фирменные «молоты Тора» в ходовых огнях и «топоры викингов» в задних фонарях. Кроссовер получил скрытые ручки и безрамное остекление, что должно улучшить аэродинамику. Задний дворник спрятан под спойлером на крышке багажника.

Техника и расход топлива

XC70 создан на новой гибридной архитектуре SMA, обещающей до 200 км чисто электрического пробега и суммарный запас хода 1200 км. В смешанном цикле при разряженной батарее заявлен расход всего 5,85 л/100 км.

Главное ноу-хау — силовая установка: 1.5-литровый двигатель (цикл Миллера, 120 кВт, 255 Нм, КПД 44%), три электромотора (60, 107 и 156 кВт) и инновационная трёхступенчатая гибридная трансмиссия DHT. В отличие от классических PHEV, мотор может подключаться к прямому приводу уже с 20 км/ч, а не с 60.

В сумме система поддерживает семь режимов работы, гибко подстраиваясь под стиль вождения и условия дороги. Полный привод обеспечивается задним электромотором.

Ставка на премиум

Интерьер пока не раскрыт, но ставка на гибридные технологии очевидна: XC70 станет самой технологичной моделью Volvo с подзаряжаемым гибридом.

По предварительным оценкам, стоимость Volvo XC70 2025 составит около 360 тыс. юаней (≈4 млн рублей).