Tesla больше не вызывает восторгов у российских покупателей

По словам аналитика Сергея Целикова, первые электромобили Tesla были зарегистрированы в нашей стране 12 лет назад. Тогда, в 2013 году, на учёт встали всего 8 машин марки. Долгие пять лет, с 2014 по 2019 годы, продажи американской марки не превышали сотни автомобилей в год. Значительный рост регистраций начался вместе с пандемией коронавируса.

Но никакой взаимосвязи в этом нет, просто совпадение, уверен Целиков. В тот момент начали набирать обороты продажи самой массовой модели Tesla — Model 3, а чуть позже и Model Y. Таким образом, в 2020 году был зафиксирован рекорд продаж — 221 электрокар, что означало рост на 173%.

Но уже через год рекорд был побит. В 2021 году в России было зарегистрировано 736 автомобилей Tesla, что было на 233% больше, чем годом ранее. Ещё через год цифра подросла — на 35%, до 991 единицы. Ну, а 2023-й стал для бренда Илона Маска в России самым успешным. Тогда регистрацию прошли 1 257 электромобилей, что означало увеличение продаж на 27%. Но на этом и всё.

Падение продаж на 46% стало результатом прошлого, 2024 года, когда было реализовано всего 685 электромобилей. А в текущем году всё еще хуже. За семь месяцев только 193 покупатели решили приобрести Tesla, то есть падение относительно аналогичного периода прошлого года составляет 64%.

По данным эксперта, за 12 лет российской «истории» бренда было продано 4 467 новых автомобилей Tesla. Но к нам привозили ещё машины с пробегом. Поэтому общая цифра парка марки на 1 июля 2025 года «побольше» — более 7 тысяч электрокаров.

Почти 41% из них приходится на Model 3, чуть более 30% — на Model Y. Оставшуюся часть делят между собой Model Х и Model S. К тому же «по России колесят 43 пикапа Cybertruck».

До 2024 года Tesla была самым продаваем новым электрокаром в России. Прошлогодний существенный спад реализации аналитик связывает со сменой лидера в «электрическом» сегменте. «Я думаю, что «убийцей Теслы» на нашем рынке стал Zeekr.

Потенциальные покупатели электрокаров, которых не так уж и много, перевели свой взгляд именно на него. Продажи Zeekr взлетели в 2023 году», — говорит Целиков, подчёркивая, что именно этот китайский бренд до сих пор остаётся самым популярным «электрическим» в России.