В РФ продают доступный кроссовер от Toyota: дешевле 2 млн рублей

С появлением параллельного импорта на отечественном рынке появилось большое разнообразие доступных японских машин, в том числе и Toyota. Они стали альтернативой китайским Chery, Geely и Haval.

Среди них - Toyota Corolla Cross, стоимость которой начинается от 1 940 000 рублей.

Ровно столько просит за кроссовер в комплектации Pioneer Edition компания из Омска. В неё входят кондиционер, мультируль, тканевая обивка сидений, электронный стояночный тормоз, цифровая приборная панель и мультимедийная система с сенсорным дисплеем диагональю 10,25 дюйма.

Также в автомобиле есть системы распознавания дорожных знаков и контроля давления в шинах, предупреждения о выезде с полосы движения, ассистент помощи при трогании на подъеме, адаптивный круиз-контроль и бесключевой доступ.

В Красноярске аналогичный экземпляр можно приобрести за 1 970 000 рублей.

В Новосибирске, Иркутске и Уфе можно заказать версию с кожаным салоном и климат-контролем. Стоимость такого исполнения составляет 2 180 000, 2 230 000 и 2 298 000 рублей соответственно.

Также Toyota Corolla Cross доступна для заказа в других городах, включая Альметьевск, Воронеж, Пермь, Чебоксары, Владивосток, Находку, Санкт-Петербург и Москву.

В Люберцах, Кургане, Липецке и Магнитогорске можно приобрести новую Toyota Corolla Cross из наличия за 2 475 000, 2 500 000, 2 550 000 и 2 600 000 рублей соответственно. В Нижнем Новгороде и Уфе стоимость кроссовера составляет 2 700 000 рублей.

Все представленные машины имеют идентичные технические характеристики. Они оснащены 2,0-литровым атмосферным двигателем мощностью 169 лошадиных сил и бесступенчатым вариатором. Привод - передний.

