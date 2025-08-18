Выпуск новых Lada, в том числе кроссовера Azimut, могут наладить в Чечне

На минувших выходных Чеченскую республику посетил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. В рамках визита он побывал на заводе "Чеченавто" в Аргуне. "Сюда надо завозить новые модели наших автомобилей", - сказал Федорищев, имея в виду модели Lada.

© Российская Газета

По данным "Автопотока", Вячеслав Федорищев сказал, что обратится к Максиму Соколову, главе АвтоВАЗа, с просьбой отправить в Чечню для ознакомления перспективный кроссовер Lada Azimut.

В настоящее время "Чечеавто" выпускает только седан Lada Granta в комплектациях, которые преимущественно пользуются спросом в регионе.

Выпуск Lada Azimut в Тольятти на мощностях АвтоВАЗа планируют начать в первой половине 2026 года.

Lada Azimut впервые был представлен в июне 2025 года. Это компактный кроссовер на реинжиниринговой версии платформы Vesta, его длина 4,16 мм, а колёсная база - 2675 мм (+40 мм к параметру "Весты").

Привод у кроссовера будет исключительно передним. В линейку моторов войдут атмосферники 1.6 и 1.8 собственной разработки мощностью 120 и 132 л.с. Позднее гамму дополнит турбомотор мощностью 150 л.с. в паре с "автоматом".

Ожидаемая цена Lada Azimut - 2,5 - 3 млн рублей.