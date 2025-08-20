Чебоксарский завод начнет выпуск мостов для экскаваторов-погрузчиков

В пресс-службе Машиностроительного кластера Чувашской Республики сообщили, что Чебоксарский завод силовых агрегатов (ЧЗСА) приступит к производству ведущих мостов для российских экскаваторов-погрузчиков ELAZ. Согласно планам, до 2030 года предприятие изготовит более 4,3 тысячи таких узлов для Елабужского автомобильного завода (ЕлАЗ).
Разработкой конструкторской документации занималась инжиниринговая компания «Априорные решения машин», резидент «Сколково». Опытная партия комплектующих будет выпущена в начале 2026 года и сразу пойдёт на оснащение спецтехники.
В настоящее время подобные мосты в России не производятся. Новая продукция не является копией зарубежных аналогов — при её создании учтены требования к локализации дорожно-строительной техники.
Соглашение между ЧЗСА и ЕлАЗ было подписано в 2024 году на «Иннопроме». Сумма контракта составляет 2,5 миллиарда рублей. Реализация проекта запланирована на 2026−2030 годы с участием других предприятий машиностроительного кластера Чувашии.