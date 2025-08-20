Чебоксарский завод начнет выпуск мостов для экскаваторов-погрузчиков

В пресс-службе Машиностроительного кластера Чувашской Республики сообщили, что Чебоксарский завод силовых агрегатов (ЧЗСА) приступит к производству ведущих мостов для российских экскаваторов-погрузчиков ELAZ. Согласно планам, до 2030 года предприятие изготовит более 4,3 тысячи таких узлов для Елабужского автомобильного завода (ЕлАЗ).

© Ferra.ru

Разработкой конструкторской документации занималась инжиниринговая компания «Априорные решения машин», резидент «Сколково». Опытная партия комплектующих будет выпущена в начале 2026 года и сразу пойдёт на оснащение спецтехники.

В настоящее время подобные мосты в России не производятся. Новая продукция не является копией зарубежных аналогов — при её создании учтены требования к локализации дорожно-строительной техники.

Соглашение между ЧЗСА и ЕлАЗ было подписано в 2024 году на «Иннопроме». Сумма контракта составляет 2,5 миллиарда рублей. Реализация проекта запланирована на 2026−2030 годы с участием других предприятий машиностроительного кластера Чувашии.