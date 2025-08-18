Belgee идет на рекорд: марка вошла в топ-5 самых популярных брендов в РФ

На 33-й неделе 2025 года Belgee продемонстрировал впечатляющий рост, войдя в пятерку наиболее востребованных брендов на нашем рынке. Согласно данным агентства "Автостат", в период с 11 по 17 августа текущего года были реализованы 1 682 автомобиля данной марки.

Лидером сегмента остается Lada. За отчетный период было продано 6 015 машин.

Второе место с результатом 3 276 единиц занимает Haval. Третью позицию с показателем в 2 220 единиц удерживает Chery. Четвертое место досталось Geely, реализовавшей 1 897 автомобилей.

Belgee, впервые вошедшая в пятерку лидеров, замыкает рейтинг с результатом 1 682 штуки.

В топ-10 самых популярных брендов по итогам 33-й недели также вошли Changan (1 378 единиц), Jetour (875 единиц), Solaris (743 единицы), Toyota (697 единиц) и Omoda (640 единиц).

Всего за отчетную неделю в России было реализовано 25,6 тысячи новых легковых автомобилей. Это на 8% меньше, чем неделей ранее, и на 15% меньше, чем за тот же период прошлого года.

